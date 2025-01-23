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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام.. اعرف مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 23 يناير 2025 12:06 م
بدأت هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي، بإجمالى 8 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس )، بالاضافة الى القطارات الشغالة يومياً، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة و استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.بيانات القطارات الإضافية :
أولاً : تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار ( ثانية فاخرة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس :
- اعتباراً من اليوم الأربعاء 22/1/2025 تشغيل قطار 984 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:45 طبقاً للجدول المرفق .
ثانياً : تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / الأقصر والعكس :
- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 طبقاً للجدول المرفق.
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 2041( تالجو ) الأقصر / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 طبقاً للجدول المرفق.
ثالثاً : تشغيل عدد 4 قطارات ( ثالثة مكيفة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس :
- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتي يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتي يوم السبت الموافق 22/2/2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقاً للجدول المرفق .
قطار 984
قطار 985
قطار 1937
قطار 1938
قطار 1939
قطار 1940
قطار 2040
قطار 2041
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