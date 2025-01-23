شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: منظمة الصحة العالمية تمنح مصر شهادة السيطرة على فيروس B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، إن منظمة الصحة العالمية اصدرت شهادة جديدة للسيطرة على فيروس بي فى مصر لتصبح مصر خالية من فيروس بي، جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الخاصة لاعلان القاهرة لمكافحة سرطان الثدى بين منظمة الصحة العالمية والمبادرة الرئاسية لـ صحة المراة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، على هامش المؤتمر الدولي لأورام الثدى والنساء. والعلاج المناعى، إن شهادة السيطرة على فيروس بى تم اصدارها رسميا من منظمة الصحة العالمية، وسيتم الاعلان عنها قريبا بعد ارسالها إلى وزارة الصحة والسكان، موضحة ان مصر قضت على فيروس سى وعلى الملاريا، وعلى شلل الاطفال والبلهارسيا، وتم السيطرة على سرطان الثدى من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المراة.

وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة الغزالي، إن المؤتمر يستضيف البروفيسور أحمد عاشور، بجامعة أكسفورد ومدير مختبر خلايا سرطان المبيض بالجامعة، حيث سيعرض أحدث التطورات في مجال البحث العلمي لتطوير لقاح جديد لأورام المبيض باستخدام تقنيات الطب المشخصن، يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة في علاج الأورام وقد يساهم في تجنب الجراحات الوقائية في الحالات الوراثية التي تعاني من طفرات جينية، كما أثبتت اللقاحات الوقائية فعاليتها في تقليل الإصابة بأورام عنق الرحم، مما يشير إلى إمكانية أن تسهم اللقاحات في إيجاد حلول جذرية لبعض أنواع الأورام مثل المبيض والرئة، خاصة في حالة الاكتشاف المبكر.

خبراء منظمة الصحة العالمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء



د نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



ممثل منظمة الصحة العالمية مع خبراء المنظمة وخبراء العالم فى الاورام



نائب رئيس مجلس الوزراء