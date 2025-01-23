شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستقبل المستشار الاقتصادى للسفارة اليابانية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، سوزوكي يوسوكي، المستشار الاقتصادي بـ سفارة اليابان في مصر، والوفد المرافق له، بمقر الوكالة. وأعرب الدكتور صدقي عن سعادته بهذه الزيارة التي تُعزز من أطر التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في مجال تكنولوجيا الفضاء.

ضم الوفد الياباني كاواشيما شيزوكي، السكرتير الثاني بالسفارة، وميناس أحمد، كبيرة المحللين الاقتصاديين. تضمنت الزيارة اجتماعًا مع فريق الإدارة العليا بالوكالة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الخبرات المشتركة. وتلا الاجتماع جولة ميدانية شملت معامل التجميع والاختبار المتخصص AITC، بالإضافة إلى محطة التحكم واستقبال الصور للقمر الصناعي "مصر سات 2".

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية ودعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع الفضاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.