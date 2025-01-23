شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء البيطريين: سوق العمل البيطرى لا يستوعب أكثر من 1% من أعداد الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، مساء أمس، الأربعاء، 22 يناير 2025، بمقر النقابة العامة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لبحث التعاون المشترك.



شارك باللقاء من مجلس النقابة العامة: الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة العامة، الدكتور كريم زكى الأمين العام، الدكتور يوسف العبد عضو المجلس. وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب كل من: النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومن أعضاء التنسيقية: المهندس أحمد حشيش، المستشار محمد عبدالله، الدكتورة نيفين إسكندر، هدير زيدان، أحمد عبد العزيز، المهندس أحمد صبرى، الدكتور محمد شوقى.



استعرض الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أهم التحديات التى تواجه الأطباء البيطريين وأشار الى أهم قضايا الطب البيطرى والتى تتمثل في وجود حوالى 5 آلاف و600 طبيب بيطرى جديد من الخريجين كل عام ينضمون الى سوق العمل، فى حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما، مشيرا إلى أن النقابة تدرس إنشاء شركات فى مجالات الخدمات البيطرية اسهاما منها لتوفير فرص عمل الى جانب تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادة الموارد، والاستفادة منها أيضا لتكون مركز تدريبى لحديثى التخرج.

ولفت النقيب العام الانتباه إلى أن النقابة لديها خطط وملفات جاهزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مما يدعم زيادة جذب المستثمرين لمصر، موضحا أن 85% من مربيين الدواجن والماشية هم من الأهالى، ورغم ذلك فأن 90% من الوحدات البيطرية التى تخدم هؤلاء المربيين وتحافظ على الثروة الحيوانية فى القرى أصبحت خالية من الأطباء البيطريين، مقترحا طرح الوحدات البيطرية للإيجار السنوى لشباب البيطريين، حيث يمكن أن تستوعب كل وحدة بيطرية من 6 إلى 8 أطباء بيطريين لإدارتها.

ولحل هذه المشكلات، قال الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين،: أتخيل أن الحل بدايته الادارة الاستراتيجية للمنظومة البيطرية فى أنحاء الجمهورية، الأمر الذى سينعكس على إنتاجية اللحوم، وصحة الإنسان، والدواء البيطرى، وغيرها، كما تطرق النقيب العام إلى إطلاق النقابة العامة لمشروع علاج خاص بالأطباء البيطريين بتغطية تصل الى 100 ألف جنيه، وإنشاء صندوقين لدعم مرضى السرطان من الأعضاء، وأخر لرعاية الأيتام.

وأكد نقيب الاطباء البيطريين على أن تحسين موارد النقابة هى الشغل الشاغل لمجلس النقابة فى الوقت الحالى، فى ظل محدودية الموارد التى تحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، مطالبا ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب بتبنى مشكلات وملفات الطب البيطرى لما يمثله من أمن قومى للدولة.

فيما قال دكتور كريم زكى – الأمين العام للنقابة العامة للاطباء البيطريين – الدولة يجب ان تستفيد من قطاع الطب البيطرى والثروة الحيوانية، فهو قطاع استثمار بمليارات الجنيهات سنوياً وإدارة تلك الاستثمارات بالطريقة الصحيحة بأن يكون وجود الطبيب البيطرى كمشرف على هذه المشروعات، وانعكاس هذا على تقليل حجم الامراض والاوبئة التى تواجهها وزارة الصحة، فهناك رابط مهم بين متبقيات الادورية الموجودة فى اللحوم والألبان والاسماك والأسرّة الموجودة فى وزارة الصحة.

وأضاف ان انتقاص صلاحيات الطبيب البيطرى فى جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الأخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطرى دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.

وقال النائب دكتور أكمل نجاتى -عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية – نحن فى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مظلة حوارية ل26 حزباً على الساحة السياسية ممثلين برلمانيا وفى الهيئات الحكومية والعامة، ولدينا علاقات جيدة بالنقابات وبالذات النقابات المهنية التى تمثل الصوت العاقل والمؤثر للمهنيين وكذلك يعطينا تواصل مباشر مع أصحاب الحقوق، وكذلك المطالب أو تدخلات تشريعية ودعم سياسى وخلافه.

أكد أن التنسيقية شاركت فى قانون المسئولية الطبية ونزعت فتيل الأزمة بين الاطباء والحكومة وذلك بفضل أعضاء التنسيقية، ولدينا أهتماماً كبيراً بنقابة الاطباء البيطريين.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمود حمدى – وكيل النقابة العامة للاطباء البيطريين – ابرمنا برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية واتحاد النقابات المهنية، ومن خلاله استطاعنا كنقابة الاطباء البيطريين ننظم أكثر من دورة من دورات أكاديمية ناصر على مستوى المحافظات.

أضاف: أى طبيب بيطرى يريد ان يقيم أى مشروع نوفر لها الدعم المالى والدراسات الاستراتيجية ودراسة الجدوى والمتابعة المستمرة والنصائح التى يحتاجها وأى مجالات تناسبه واستشارات مهنية بخلاف تدريب مجانى لمدة شهر قبل المشروع، وهنا نعطى للطبيب البيطرى بجانب التدريب والتمويل الإلمام بمعطيات الأمن القومى والتحديات التى تواجهها الدولة وهى معادلة مهمة، فالنجاح ليس الاكثر علما ولكن الاكثر ادراكا بالتحديات والصعوبات التى تواجه دولة ويكون على نفس المستوى حتى يكون شخصا ناجحا ومؤثرا، وسيكون هناك تعاون بينا وبين وزارة العمل، حتى نستطيع مساعدة أسرة الطبيب البيطرى لفتح باب من أبواب التوظيف وهى مساعدة للطبيب البيطرى غير مباشرة، وكل ذلك تحت توجيهات الرئيس السيسى ممثلة فى مباردة "بداية".

من ناحيته، قال الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة – لدينا ملفات جاهزة للاكتفاء الذاتى فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو اكتفاء ذاتى حقيقى ومشروعات تنموية، ونقابة الاطباء البيطريين تعتبر نفسها بيت خبرة لدراسات الجدوى لكل المستثمرين والجهات الحكومية فى المشروعات القومية الكبرى، ويجب ان نشارك فى مناقشة كل التشريعات التى تخص الطب البيطرى.

أكد على ضرورة مشاركة مجتمعية بيننا وبين تنسيقية شباب الاحزاب ونكون ممثلين فى التنسيقية، وتدعيم العمل المشترك بيننا فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ولدينا رؤية تنموية لهذا القطاع، والاطباء البيطريين جاهزين بدورهم الهام فى الجمهورية الجديدة.

قال المهندس أحمد حشيش – عضو تنسيقية الشباب – نتشرف للتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين، ونبدأ من الان فى وضع خطة تنفيذية نعمل عليها، مؤكداً على اهمية ان يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الاطباء البيطريين وتنسقية شباب الاحزاب والسياسيين، ويُعرض على الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية لدينا وبناء عليه نعمل على حل المشاكل خطوة بخطوة، وأضاف يكون التحرك على هذه المشاكل بند بعد بند طبقاً لخطة تضعها النقابة العامة للاطباء البيطريين لأهمية كل موضوع.