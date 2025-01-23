شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف معلومات هامة عن تطعيم الكبدى الوبائى أ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن الحالة المخالطة لمريض كبدي أ تستطيع الحصول على تطعيم الكبدي الوبائي أ لان التطعيم يمكن أن يمنع الاصابة لو العدوى كانت خلال اسبوعين وذلك في حالة أنه لم يسبق له التطعيم أو الإصابة من قبل.

وكشف الدكتور مصطفي محمدي، رئيس التطعيمات في هيئة المصل واللقاح، عن تطعيم مهم للصغار والكبار للوقاية من أمراض الصيف، التي ترتبط بشكل كبير بالمأكولات والمشروبات، لافتا الى إصابة عدد كبير من المواطنين خلال فصل الصيف بسبب تناول الأطعمة والمشروبات خارج المنزل نظرا للإجازات والخروج.

وأوضح مدير التطعميات بالمصل واللقاح أنّ تطعيم الالتهاب الكبدي «أ» أهم تطعيم للكبار والصغار، متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وجميع فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، متابعا: «سعر التطعيم للكبار 350 جنيها، وللصغار 450 جنيها، وليس له أي آثار جانبية».

وقال محمدي إنّ فصل الصيف يشهد كثير من الخروجات والمناسبات والسفر، حيث يتم الاعتماد على المأكولات من الخارج، موضحا أنّ تطعيم الالتهاب الكبدي أحد الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على الكبد، وينتقل الالتهاب عن طريق الهواء والطعام الملوث.

وأضاف مدير التطعميات بالمصل واللقاح، أنّ هناك تطعيمات أخري يجب الحصول عليها وهي الجديري، المنتشر في الربيع، وكذلك تطعيم مكورات الرئوية وهذه الأمراض، لافتا إلى أنّ التطعيمات لها دور كبير في تعزيز الجهاز المناعي للجسم والوقاية من الأمراض المختلفة.