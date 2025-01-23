شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 56 وذلك خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، فى صالة 2 جناج C40.

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 في دورته الـ56 مشاركة واسعة من دور النشر المسيحية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز التنوع الثقافي والديني داخل المعرض.

وتقدم دور النشر مزيجًا فريدًا من الإصدارات الروحية، والدينية، والتاريخية، التي تخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، كما تعد مشاركة دارات النشر المسيحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تجسيدًا حيًا للتنوع الثقافي الذي يميز المشهد المصرى.