شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد البابا تواضروس عودة استئناف العظة الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير (الأربعاء 27 فبراير 2025)، جاء ذلك في ختام آخر عظة له الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وكان قد أشار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأخيرة ، إلى أنه سيتم استئناف العظة بعد الانتهاء من فترة الأعياد والمناسبات الخاصة برأس السنة وعيد الميلاد وعيد الختان وعيد الغطاس.

يذكر أن عظة قداسته كانت ختاما لسلسة لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.