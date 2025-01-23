شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن إصابات التهاب الحنجرة والأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض الإصابة بالتهاب الحنجرة أو الأحبال الصوتية مؤكدة أن ذلك يتسبب فى فقدان الصوت أحيانا وبحة فى الزور وهو ما يتطلب الذهاب للطبيب .

وقالت هيئة الدواء إن التهابات الحنجرة أو الأحبال الصوتية يكون نتيجة عدوى فيروسية بسيطة ومش خطيرة وتابعت : لو البحة فى الزور استمرت تشير الي وجود مشكلة أكبر ويجب استشارة الطبيب

وتابعت : التهاب الأحبال الصوتية يمكن أن يكون حاد أو مزمن، والحاد غالبًا يأتى بسبب برد أو صراخ مستمر، أما المزمن يمكن أن يكون بسبب التدخين أو مشاكل مثل ارتجاع المريء.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالابتعاد عن التدخين والجوء لشرب الماء والابتعاد عن الأطعمة الحارة للحماية من التهاب الحنجرة ووجهت المواطنين بالبعد عن التلوث والحرص على نظافة اليد والبعد عن العدوى التنفسية