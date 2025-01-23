وزارة الداخلية تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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القاهرة - سامية سيد - فى اطار الاحتفالات بـ عيد الشرطة الـ 73 ، كرمت وزارة الداخلية ممَثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بـ مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وسلم اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين هدايا تذكارية تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي، بحضور الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



قيادات وزارة الداخلية تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات

وقد شارك في الفاعلية عدد من اعضاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الوزارات المعنية .

ويأتي تكريم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لنماذج من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان الى التعافي "حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان .



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كلمة خلال حفل تكريم المتعافين، هنأ فيها وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 73 ،لافتا الى رجال الشرطة البواسل هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن جبهته الداخلية وأن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة في مواجهة الارهاب معربا عن تقديره بتكريم الأبطال المتعافين من الإدمان من قبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان .



حفل تكريم المتعافين

وأشاد " عثمان "بإنشاء وزارة الداخلية وحدة متخصصة لخفض الطلب على المخدرات، حيث تعكس هذه الوحدة دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتطوير مناهجها في مواجهة المشكلة، و يمتد عملها لمشاركة صندوق مكافحة الإدمان في كافة جوانب خفض الطلب على المخدرات، كما أن التعاون بين الصندوق والإدارة يشمل عدة محاور على مستوى التشريعات والسياسات منها المشاركة فى إعداد أول استراتيجية وطنية تجمع بين جهود خفض الطلب على المخدرات وخفض العرض والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، كما تم الكشف على 57 ألف سائق حافلات مدرسية علي مدار الاعوام الثلاثة الماضية في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتعليم وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.6% بعدما كانت 12% عام 2017، كما يقدم الصندوق كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023 " بالإضافة الى تلقى بلاغات عن الاتجار بالمخدرات واحالتها الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .



تكريم المتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة





فيما أعرب المتعافون من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن سعادتهم بتكريم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيرين الى أنهم فخورين بهذا التكريم والذى يجسد مدى حرص الدولة على تشجيعهم على الاستمرارية في التعافي كنماذج نجحت في التغلب علي مرضها وعادو لنسيج المجتمع متغلبين علي الوصم الاجتماعي مرددين تحيا مصر تحيا مصر