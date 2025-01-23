شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفلين بمستشفى أبو المنجا المركزى بالقليوبية بعد تعرضهما لعقر كلب والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق طبي بمستشفى أبو المنجا المركزي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، بعد تعرضها لعقر كلب تسبب في إصابات بالغة، وكذلك طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات.

تم نقل الطفين على الفور إلى المستشفى، حيث خضعا لعمليات جراحية دقيقة لإجراء غرز تجميلية واسعة لمعالجة الجروح العميقة التي أصابتهم، كما تم إعطاؤهم مصل الكلب لضمان سلامتهم وحمايتهم من أى مضاعفات صحية مستقبلية.

وتوجه الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالشكر والتقدير لفريق العمل الطبي الذي ساهم في إنقاذ الطفلين، والذي ضم الدكتور مصطفى محمد محمد، جراح التجميل، والدكتور محمد أحمد النفيلي، طبيب التخدير، إسماعيل عزت عيد، من فريق التمريض.

وأشاد الشلقاني بالجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي تحت إشراف مروة عبد الفتاح مدير المستشفي، مؤكداً على أهمية استمرارية العمل بروح الفريق لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



