تكريم الدكتور عمرو عزت سلامة بجائزة "رجل العام القائد الملهم" من الاتحاد الإفريقى الآسيوى (AFASU)

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القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لـ اتحاد الجامعات العربية، بجائزة "رجل العام القائد الملهم" من الاتحاد الإفريقي الآسيوي (AFASU) برئاسة الدكتور حسام درويش و الجائزة تكرّم إسهاماته المتميزة في مجالات التعليم العالي، البحث العلمي، التكنولوجيا، السياحة، الصحة، الثقافة، والتنمية المستدامة.

حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الأكاديميون، رؤساء الجامعات، عمداء الكليات، والوزراء الحاليون والسابقون وبرعاية خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية والتراث والرئيس الفخري للاتحاد، وحضور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، إلى جانب شخصيات إعلامية وكتّاب وصحافيين.



حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة

في كلمته قال اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية والتراث والرئيس الفخري للاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU على التكريم

الدكتور عمرو عزت سلامة هو شخصية أكاديمية بارزة ويستحق هذه الجائزة الدولية الهامة عن جدارة حيث تولى العديد من المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي في مصر والعالم العربي. وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة هيريوت-وات في إدنبرة، المملكة المتحدة، وله إسهامات علمية وبحثية واسعة في مجاله. شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث عمل على تطوير السياسات التعليمية وتعزيز البحث العلمي في الجامعات المصرية، وله سجل حافل بالإنجازات في اتحاد الجامعات العربية منذ توليه منصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية، قاد الدكتور سلامة العديد من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية. أسس برامج تعليمية مشتركة، ونظم مؤتمرات علمية دولية، وسعى لتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات. تحت قيادته، شهد الاتحاد نمواً ملحوظاً في عدد الأعضاء وزيادة في المشاريع المشتركة.

وفي كلمته قال الدكتور حسام درويش رئيس الإتحاد أن جائزة رجل العام القائد الملهم المقدمة من الإتحاد الافريقي الآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا والأبحاث AFASU:

هي إحدى جوائز AFASU الذهبية التي تُمنح تكريماً للرجال الذين يجسدون روح القيادة الملهمة ويتركون أثراً إيجابياً في مجالات عملهم والمجتمع وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي تمتلك رؤية استثنائية وقدرة على أن يكونوا قدوة للشباب وعلى تحفيز الآخرين لتحقيق النجاح والابتكار مع التزامهم بالقيم الإنسانية والنهج المسؤول.

وتتألف لجنة التحكيم الدولية لجوائز أفاسو الذهبية من نخبة من الخبراء العالميين في مجالات التعليم، التنمية المستدامة، الثقافة، والقيادة والتكنولوجيا والسياحة والبحث العلمي ومعظم أعضاء اللجنة ينتمون إلى أهم المنظمات والمؤسسات الدولية ويتميزون بالحياد والخبرة العالية.

أوضح اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للاتحاد الإفريقي الآسيوي (AFASU)، أن عملية اختيار "رجل العام القائد الملهم" تتم عبر لجنة دولية تضم 43 عضواً، وتعتمد على معايير دقيقة وشفافة لضمان النزاهة. يتم ترشيح ما يصل إلى خمسة أسماء، تليها مناقشات وتقييمات شاملة، قبل إجراء تصويت نهائي لاختيار الفائز بالأغلبية.

تسلم الدكتور عمرو عزت سلامة درع الجائزة معرباً عن شكره العميق للاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASUعلى هذا التكريم.