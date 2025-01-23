شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة رابعة ابتدائى فى القاهرة بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

ولمعرفة نتيجة رابعة ابتدائي اضغط هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بالقاهرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب او الطالبة.

وفى سياق أخر اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الامتحانات بمادتى الدراسات الاجتماعية، والدين وذلك بعد تأجيل امتحان الدين بسبب خطأ بطباعة ورقة الامتحان.



