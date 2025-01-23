شكرا لقرائتكم خبر عن عرض المتهم بقتل شخص وفصل رأسه بالأقصر على مركز للطب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، لبدء تنفيذ قرارات النيابة العامة بحق الشاب المتهم بقتل موظف بسكين وفصل رأسه عن جسده في منطقة أبو الجود، حيث سيتم نقله لإجراء تحليل مخدرات شامل له، وكذلك عرضه على مركز للطب النفسي في قنا، تمهيداً لعرضه أول الأسبوع المقبل على النيابة العامة بجلسة تجديد الحبس.

وكانت قد أصدرت النيابة العامة بالأقصر، عدة قرارات ضمن قرار حبس الشاب المضطرب نفسياً الذي قتل موظف بسكين وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود، أربعة أيام على ذمة التحقيق، حيث تقرر عرضه على مركز الطب النفسي التابع للطب الشرعي لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية.

كما قررت النيابة عمل تحليل مخدرات شامل للدم والبول للمتهم والذي يتم اجراؤه في مستشفى الكرنك الدولى للمهتمين في تلك القضايا، وجاءت تلك القرارات عقب عرضه على فريق التحقيق للاستماع لأقواله والتحقيق معه في واقعة قيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته وفصل رأسه عن جسده أمام أعين المارة بالمنطقة، وذلك عقب إنهاء تحقيقات رجال الشرطة معه، ليستمع إلي أقواله في الواقعة رجال النيابة العامة في مقر محكمة الأقصر.

وعلى مدار اليوم بأكمله قام رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، بإجراء التحقيقات مع متهم مضطرب نفسي بالأقصر لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته، حيث شهدت منطقة أبو الجود قيام شاب مضطرب نفسيًا بقتل مواطن بطريقة بشعة وسط ذهول المارة، وقامت أجهزة الأمن بـ إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمت التحقيقات على قدم وساق مع المتهم في الواقعة لمعرفة أسباب ارتكابه للجريمة، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي بمنطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر، يفيد بقيام شاب مضطرب نفسياً، بالتخلص من مواطن يدعي "حجاج. ج. م" 59 سنة، ذبحا وقطع رأسه وسط ذهول أهالي منطقة السكن في أبو الجود بوسط المدينة، وانتقلت على الفور لموقع الحادث قوة أمنية، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم لمعرفة سبب ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال شهود عيان بالمنطقة، أن الشاب القاتل مضطرب نفسيًا منذ سنوات ويتعاطى المواد المخدرة، ويقوم بافتعال المشاجرات أكثر من مرة مع الأهالي في منطقة السكن، وفوجئ الجميع بما قام به بذبح المواطن وقطع رأسه أمام أعين المواطنين بالمنطقة بسلاح ابيض كان بحوزته دون معرفة أسباب ما حدث حتى الآن.