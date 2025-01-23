شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

لقى 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مقتلهم، وأصيب عنصر فى مواجهة مع قوات الشرطة بجنوب البلاد، حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابى يضم ( 11 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " مخدرات ، قتل سلاح ، سرقة بالإكراه " ) جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم.

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مقتل ( 10 عناصر ) وإصابة أخر، وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الأيس – الحشيش " – عدد 9 بنادق " آلية – خرطوش" - كمية كبيرة من الطلقات ).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (55 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



