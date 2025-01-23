شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى تعلن استكمال سلسلة عمليات المناظير بمستشفى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن استكمال سلسلة عمليات المناظير بمستشفى الفيوم.

يأتى ذلك في إطار العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، واستمراراً للجهود المستمرة بالتوسع في الخدمات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة والتزام الهيئة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى. وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات الصحية، مع رصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين.

وفي هذا السياق، تم إجراء عملية استئصال كامل للغدة الدرقية بالمنظار باستخدام تقنية "Endoscopic Transaxillary Total Thyroidectomy"، وهي العملية التي تمت بدون أي جروح في منطقة الرقبة، وذلك للمرة الأولى في محافظة الفيوم. كما تم إجراء عملية أخرى لمريض يعاني من ورم سرطاني في الكلية والحالب الأيمن بالمنظار ، حيث تم استئصال جذري كامل للكلية والحالب الأيمن باستخدام تقنية "Laparoscopic Radical Right Nephroureterectomy".

وقد تمت العمليات بمهارة عالية من قبل الفريق الطبي المتخصص، وتستمر الهيئة العامة للتأمين الصحى في جهودها لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة