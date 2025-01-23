شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تنفيذ 66 ألف برنامج تدريبى متكامل لتنمية مهارات الكوادر البشرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تنفيذ أكثر من 66 ألف برنامج تدريبي متكامل، بهدف تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في مختلف التخصصات المهنية والعلمية والبحثية والتكنولوجية.

وأكد الدكتور السبكي، أن هذه البرامج التدريبية تُجسد التزام الهيئة بتطوير العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم خدمات صحية بجودة عالمية ومواكبة أحدث التطورات في القطاع الصحي.

وأوضح، أن البرامج التدريبية استهدفت العاملين في الإدارات المركزية والعامة وفروع الهيئة ومنشآتها الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. وقد شملت البرامج مجالات متخصصة مثل التخصصات الطبية الدقيقة، والمجالات البحثية المتقدمة، والأنظمة التكنولوجية الحديثة المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.

وأشار السبكي، إلى أن الهيئة حرصت على تصميم وتنفيذ البرامج بأسلوب يضمن تغطية كافة الجوانب العملية والإدارية والتكنولوجية، مع التركيز على إعداد قيادات صحية قادرة على إدارة وتشغيل منظومة هيئة الرعاية الصحية بكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية.

كما أوضح، أن الهيئة تعاونت مع مختلف الجهات والمؤسسات الكبرى والمؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية المحلية والدولية لتنفيذ هذه البرامج، بما يعزز من جودة التدريب ويضمن الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير الكوادر البشرية.

وأضاف السبكي، أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تولي أهمية كبرى للاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تطوير مهارات العاملين في الهيئة يُعد أولوية لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر 2030.

واختتم الدكتور السبكي، بالتأكيد على استمرار الهيئة في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية، لضمان استدامة التميز في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كنموذج عالمي للرعاية الصحية الشاملة.