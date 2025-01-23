شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: تطعيم الروتا للوقاية من النزلات المعوية متوفر بمراكز المصل واللقاح والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات " فاكسيرا " إن تطعيم الروتا متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم الروتا هام للوقاية من النزلات المعوية الشديدة خاصة فى حالات الأطفال من سن 6 اسابيع، حيث يتم الحصول على من 2 إلي 3 جرعات حسب النوع عن طريق الفم .

وذكرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن فيروس الروتا يسبب النزلات المعوية ويصيب الكبار والصغار، وأعراضه تكون شديدة عند الرضع، ويمكن أن تصل الحالة للحجز فى المستشفى، وتابعت وزارة الصحة: الإصابة إذا كانت شديدة تسبب الوفاة أحيانا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس الروتا هو فيروس شديد العدوى يسبب الإسهال شديد وقئ وارتفاع درجة الحرارة، وينتشر بين الأطفال الرضع والصغار دون سن 5 سنوات ويؤدى الفيروس للجفاف وقد يتسبب فى وفاة أكثر من ربع مليون طفل سنويا حول العالم.

وأكدت أنه يمكن الوقاية من فيروس الروتا بالحصول على تطعيم بجرعتين أو ثلاثة حسب النوع عن طريق الفم للأطفال من سن 6 اسابيع، وآخر ميعاد لآخر جرعة يكون عند 8 أشهر.

وتابعت: التطعيم صالح لأى طفل إلا لو كان عنده ارتفاع في درجة الحرارة أو إنسداد معوى أو يعاني من مشاكل في المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية فيفضل التعافى أولا.