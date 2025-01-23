شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي عبدي أواري، أن بلاده تسعى حاليا لزيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال عقد لقاءات مشتركة مع رجال الأعمال في كلا البلدين؛ للتعريف وطرح فرص الاستثمار في بلاده.

وقال السفير الصومالي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس على هامش منتدى الأعمال المصري الصومالي - إن بلاده تقوم بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات عديدة، منها البنوك والثروة الحيوانية والأسماك والمقاولات والبنية التحتية.

وأضاف أن الصومال تربطها مع مصر علاقات وطيدة منذ عقود طويلة؛ مما يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما، لتكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة في المشروعات الكبرى .. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال بلغ 57 مليون دولار خلال عام 2023، ويعمل البلدان على رفعه إلى 300 مليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.