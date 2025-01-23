شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان طلبة الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الدراسات لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط واللغة الإنجليزية لمحافظة قنا والدراسات الاجتماعية بمحافظة الجيزة، والعلوم بمحافظة الشرقية واللغة الإنجليزية بالدقهلية، وتعمل مديريات التربية والتعليم على التصدى لمحاولات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الوقائع.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.