شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان مادة الدراسات لطلبة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، حيث تم نشر أسئلة امتحان مادة الجبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة واللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

أكدت المديريات التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على أهمية ضبط اللجان الامتحانية وعدم السماح بالغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشددة على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

