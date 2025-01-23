شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس ترسم شمامسة وتدشن أوانى فى عيدى عرس قانا والشهيدة دميانة والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة أمس الأول، عشية عيد عرس قانا الجليل وعيد استشهاد القديسة دميانة، وذلك بكنيسة القديسة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بالمعصرة، وطيب أثناء صلوات العشية رفات القديسة دميانة.

وصلي نيافته القداس الإلهي في عيد عُرس قانا الجليل، وعيد استشهاد شفيعة الكنيسة في الكنيسة ذاتها.

ورسم نيافته من46 أبناء الكنيسة 23 شمامسة في رتبة إبصالتس، و23 آخرين في رتبة أغنسطس. كما دشن بعض الايقونات، خلال القداس.

شارك في صلوات العشية، والقداس الإلهي، كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة، والشعب.

وفى سياق متصل، عقد مجمع كهنة إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس الأول، اجتماعهم الدورى فى كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الإخيوة التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا مقار أسقفها.

حيث صلى نيافته القداس الإلهي لتذكار مرور3 سنوات على تدشين الكنيسة، أعقبه اللقاء بمجمع الآباء، وألقى نيافة الأنبا مقار كلمة عن "الوصايا العشر للكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الكنيسة بُنيت بقرار من الملك فاروق في عام 1941م. ، وتم استخراج قرار إحلال وتجديد في عام 2011 م. ، ودشّنها الأنبا مقار في يناير 2022 م.



الأنبا ميخائيل مع الشمامسة