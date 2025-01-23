شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة لتنمية جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" ووفد من الخبراء بمنظمة أكساد في المجالات المختلفة، بزيارة تفقدية للتجمعات التنموية بجنوب سيناء، بهدف تعزيز التعاون بين المنظمة والمركز لتنمية المناطق المتاخمة لها وذلك بتفقد تجمعات جنوب سيناء خاصة في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول والتنمية الزراعية بشكل عام.

أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة أن الزيارة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين منظمة أكساد ومركز بحوث الصحراء في جنوب سيناء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر في المنطقة عبر مشاريع التنمية الزراعية.

و استهل خليفة زيارته بتفقد أنشطة الزراعة في تجمع وادي سعال، والتقي بالمزارعين وتفقد نماذج الانتاج الحيواني بالتجمع ومن المقرر أن يزور سهل القاع ومراكز الخدمات للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز.

وأكد خليفة أن التعاون يأتي في إطار توجيهات الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة كما اكد خليفه ان الزيارة تهدف ايضا الي توسيع نطاق عمل اكساد لتشمل جنوب سيناء، بالإضافة إلى مطروح وسيوة والوادي الجديد ، بما يعود بالنفع على المزارعين في تلك المناطق.

وعلى هامش الزيارة عقد خليفة لقاءا مع المنتفعين بالتجمعات التنموية لمعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم لتوفير التسهيلات والإمكانيات اللازمة لمواجهتها .

كما تم خلال الزيارة توزيع المخصبات الحيوية المنتجة من مركز بحوث الصحراء علي مزاررعي القمح والشعير استمرارا لجهود المركز في تقديم هذه الخدمات .

جدير بالذكر أن منظمة أكساد تعمل بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء في عدة مشروعات لتنمية المناطق الصحراوية في مصر بما في ذلك في مناطق الوادي الجديد ومطروح.

