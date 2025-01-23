شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب قصر العينى تنظم يومًا توعويًا حول سرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية طب قصر العيني، بالتعاون بين قسم النساء والتوليد وقسم الأورام، يومًا توعويًا تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

جاء الحدث لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان عنق الرحم، مع التركيز على أحدث التقنيات العلاجية في مجال التشخيص والعلاج.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حسام صلاح على أهمية نشر الوعي الصحي داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن كلية طب قصر العيني تسعى دائمًا لتكون في طليعة المبادرات التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة.

وأضاف أن الكلية ملتزمة بتوسيع نطاق التوعية حول الأمراض المختلفة، وخاصة سرطان عنق الرحم، من خلال التعاون بين الجهات الأكاديمية والمنظمات المدنية. كما أكد أن هذه الفعاليات تعد جزءًا من التزام الكلية بتعزيز الشراكات بين القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بهدف توعية أكبر عدد من السيدات بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض.

وأضاف الدكتور صلاح أن كلية طب قصر العيني تسعى بشكل مستمر لتحديث البروتوكولات الطبية في جميع التخصصات، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم أفضل خدمات التشخيص والعلاج للمرضى. وبيّن أن التطورات العلمية في تشخيص وعلاج سرطان عنق الرحم تجعل من الضروري تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأهمية متابعة التطورات الطبية والمشاركة الفاعلة في برامج الكشف المبكر.

من جانبه، تحدث الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس قسم النساء والتوليد، عن أهمية الكشف المبكر في تقليل نسب الإصابة بسرطان عنق الرحم، مشيرًا إلى أن القسم يواصل تقديم برامج توعوية للسيدات ويعتمد على أحدث أساليب العلاج مثل العلاجات الموجهة، التي أثبتت فعاليتها في تحسين النتائج العلاجية وخفض معدلات الوفاة.

تضمنت الفعالية محاضرات علمية من أبرز المختصين في المجال، مثل الدكتور أحمد المناوي، استاذ امراض النساءوالتوليد، والدكتورة محسن مختار، أستاذ الاورام بكليه طب قصر العيني، حيث تم تناول أحدث الأبحاث حول سرطان عنق الرحم والعلاجات المناعية والعلاج الموجه، بالإضافة إلى أهمية التطعيمات الوقائية.

وقد اختُتم اليوم التوعوي بتوصيات هامة حول ضرورة استمرار جهود التوعية بسرطان عنق الرحم على نطاق أوسع، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد من السيدات.

من جهتها، أشارت الدكتورة نعمت قاسم إلى أن هذا اليوم التوعوي يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين أقسام النساء والأورام في دعم التشخيص المبكر والعلاج، حيث أن الشفاء ممكن ويمكن إنقاذ حياة العديد من المريضات.

وشهد الحدث حضور كل من: الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم الدكتور أحمد محمود (مدير مستشفى النساء).