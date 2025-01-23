شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، ايد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.