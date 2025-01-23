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85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل

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  • 85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل 1/2
  • 85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، ايد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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