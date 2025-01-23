شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم لجميع الصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وأكدت المديريات التعليمية على انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح لامتحانات صفوف النقل التي انتهت 16 يناير الجارى، مشيرة إلى أن النتائج سيتم البدء في إعلانها قريبا بعد اعتماد النتائج من الإدارات والمديريات التعليمية.

أكدت المديريات التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على أهمية ضبط اللجان الامتحانية وعدم السماح بالغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشددة على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث ينتهى اليوم قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.