شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشغيل 7 خطوط نقل عام لخدمة معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح مصر اليوم الخميس، الدورة 56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، ومع انطلاق المعرض توفر محافظة القاهرة أسطولا من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض.

وأكدت محافظة القاهرة أنه تم توفير 58 أوتوبيسا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب، وأن الخطوط تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض، وهذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب"، كما تم تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض وفيما يلى تفاصيل خطوط الأتوبيسات وخط السير:-



1- الخط الأول من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

2- الخط الثانى يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمى ثم شارع رمسيس والعباسية ونادى السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.



3- الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

4- يبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحى السابع وحى السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.



5- ينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العينى والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.



6- الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.



7- الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراى القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.