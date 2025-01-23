شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فرد أمن كمباوند لتهديده فنانة شابة وطلبه الزواج منها بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على فرد أمن إداري بكمباوند في مدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بإرسال رسائل لفنانة شابة عبر انستجرام، يطلب فيها الزواج منها، ويهددها حال عدم الاستجابة له، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتقدم والد الفنانة الشابة ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه فرد أمن إداري خاص بالكمباوند الذي يقيم به، بإرسال رسائل لأبنته الفنانة الشابة، يطلب منها الزواج، وتتضمن تهديد لها إذا رفضت الاستجابة لطلبه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.