شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت من أبناء الجيزة.. كيف ترسل شكوى أو بلاغ للمحافظة؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة، وسائل تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بالأحياء والمراكز والمدن لسرعة التعامل معها، تسهيلًا عليهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أنها تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين، على مدار اليوم من خلال خدمة واتساب على رقم 01016050453، والخط الساخن 114.

ولفتت إلى أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والبلاغات عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www. shakwa. eg، أو عبر الخط الساخن للمنظومة 16528.

وأشارت إلى أنه يمكن إرسال الشكاوى عبر أرقام غرف العمليات وإدارة الأزمات، وهي: 35855722- 35863004- 35869193- 35869371.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية.

وشدد على التعامل الفوري مع الشكاوى التي تتلقاها أجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.