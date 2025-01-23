شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عيد القيامة المجيد لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد الاحتفال بعيد الميلاد والغطاس، يبحث الأخوة الأقباط عن معرفة موعد عيد القيامة المجيد للعام الميلادى الجديد 2025، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025.

ويسبق عيد القيامة المجيد، الصوم الكبير ويعتبر أطول فترة صوم فى الكنيسة، ويستمر لمدة 55 يوم، كما يبدأ الإثنين الموافق 24 فبراير. فالصوم هو أحد الركائز الأساسية فى الإيمان المسيحي.

موعد بداية الأصوام:

1. صوم يونان: من الإثنين 10 فبراير (3 أيام).

2. الصوم الكبير: يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير وينتهى بالاحتفال بعيد القيامة فى أبريل.

3. صوم الرسل: يبدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025 بعد عيد العنصرة.

4. صوم السيدة العذراء: الخميس 7 أغسطس 2025.

5. صوم الميلاد المجيد: يبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطى، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.