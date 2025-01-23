شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. تعرف على موعد ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المديريات التعليمية والإدارات لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث من المقرر أن تبدأ المديريات والإدارات فى إعلان النتائج الأسبوع المقبل ويتم توفيرها للطلاب فى المدارس على أن يحصل الطلاب على النتيجة بشكل مجان.

وتعلن نتائج الطلاب مضاف إليها درجات الطالب فى امتحانات الشهر التى تمت خلال العام الدراسى وأيضا درجاته فى المواظبة والسلوك وأعمال السنة ودرجات التقييمات التى تمت خلال الترم الأول، وتعد نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى يؤديها الطلاب نهاية العام الدراسى الجارى.

وتنتهى الخميس 23 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية وأيضا تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى فى شكلها النهائى.