شكرا لقرائتكم خبر عن ‫معهد القطن: آخر موعد لتوريد المحصول 28 فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفي عطية رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الإعلامي بـ معهد بحوث القطن، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن آخر موعد لتوريد القطن 28 فبراير القادم، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذا التاريخ سواء في مراكز التجميع أو المحالج.

وأضاف المتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن، فى تصريحات له، أن التوسع فى زراعة الأقطان المصرية سيكون له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان أستمرار عملها مع الحفاظ علي العمالة وتقليص الاستيراد.

وأكد علي أهمية التكاتف للارتقاء بمنظومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أجل توفير والحفاظ علي الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية، فضلًا عن التصدير بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلي مستويات عالية.

ويشار إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للنهوض بمحصول القطن ومزارعيه لضمان جودة المنتج ومستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج والمصانع لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامها في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة.

ويذكر أن القطن المصرى من أفضل أنواع الأقطان في العالم، حيث يتميز بجودته العالية وخصائصه الفريدة التي تجعله مطلوبًا في صناعة النسيج والملابس، لكنه واجه في السنوات الأخيرة تحديات عديدة، مثل تراجع المساحات المنزرعة، وانخفاض الأسعار، وضعف منظومة التسويق، استجابةً لهذه التحديات، قامت الحكومة المصرية بتطبيق منظومة تسويق جديدة تهدف إلى تحسين جودة الأقطان وزيادة مساحاته المزروعة.