شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: الجيش عزز قواته ونصب عشرات الحواجز على مداخل قرى ومدن الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش عزز قواته ونصب عشرات الحواجز على مداخل قرى ومدن الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن جرافات الاحتلال شرعت في هدم المنزل المحاصر في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية، متابعه أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

في السياق، ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منزلا بعد محاصرته في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية.