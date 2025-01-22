شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: الكابينيت الأمني والسياسي يجتمع غدا لبحث الانسحاب من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلي عن مصادر، أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقاء الجيش في جنوبي لبنان لفترة غير محددة والحفاظ على 5 نقاط عسكرية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، إن الكابينيت الأمني والسياسي يجتمع غدا لبحث الانسحاب من لبنان الذي تنتهي مهلته الأحد المقبل.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو عرض على وزير القضاء "ياريف ليفين" منصب وزير الأمن القومي بدلا من بن جفير لكنه رفض.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته ونصب عشرات الحواجز على مداخل قرى ومدن الضفة الغربية.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، مضيفه أن جرافات الاحتلال شرعت في هدم المنزل المحاصر في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية.