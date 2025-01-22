شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور تنصح بدفء منتجعات البحر الأحمر بمصر لزيادة فيتامين د.. وتؤكد: تنافس المالديف والان مع تفاصيل الخبر

نصحت صحيفة "ميرور" البريطانية قراءها بزيارة منتجعات البحر الأحمر فى مصر، وقالت إن السائحين الذين يبحثون عن الهروب من كآبة الشتاء والاستمتاع بدفء الشمس فى منتجعات تنافس جزر المالديف، ولكن بأسعار تنافسية يمكنهم زيارة منتجعات البحر الأحمر فى مصر.

وقالت إن المنتجعات الشاطئية التي وصفتها بالدافئة تصل درجة الحرارة فيها إلى 25 درجة مئوية فى شهور الشتاء التي تتسم بالبرودة الشديدة فى أوروبا.

وأضافت أن ما يميز هذه المنتجعات هو وجود طيران مباشر من المملكة المتحدة.

وقالت "يختار الكثيرون جزر الكناري للاستمتاع بأشعة الشمس الشتوية، بينما يتجه آخرون إلى دبي للاستمتاع بلمسة من التألق والسحر. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السفر لمسافات أبعد، فإن جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي هي أيضًا خيارات شائعة. ومع ذلك، هناك وجهة أخرى مشمسة في الشتاء على بعد بضع ساعات فقط وهي مثالية لزيادة مستويات فيتامين د لديك. تتوفر رحلات مباشرة إلى العديد من المواقع في مصر، بما في ذلك منتجع الغردقة على البحر الأحمر، من المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة مثل جاتويك ومانشستر وجلاسكو وبريستول."

وقالت الصحيفة إن الغردقة تشتهر بشواطئها البيضاء التي لا تشوبها شائبة والتي قد تنافس جزر المالديف ومياهها الصافية، وتبعد حوالي خمس ساعات ونصف بالطائرة. وهذا يجعل الوصول إليها أسرع من الشرق الأوسط، مما يجعلها مناسبة لقضاء عطلة لمدة أسبوع.