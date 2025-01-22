شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة، الذي جاء تعبيرًا عن بسالة أبناء الشرطة لما بذلوه من تضحيات وبطولات وطنية صادقة لإعلاء قامة الوطن فحققوا نصرًا تاريخيًا لمصر وشعبها العظيم".

ودعت وزيرة التنمية المحلية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".