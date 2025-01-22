شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستعين بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج ودمج المتعافين مجتمعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أسامة بن صالح العلوى وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين والوفد المرافق له أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتوررة ‎ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق وكان فى استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مع وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

ويأتى زيارة وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين لأحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ضمن زيارته إلى القاهرة للمشاركة فى احتفالية اليوم العربى لكبار السن واليوم العالمى للتطوع والتى عقدت بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية،حيث أطلع على تجربة صندوق مكافحة الإدمان وبحث أوجه الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وذلك تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق فى التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.



جانب من زيارة وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين لصندوق مكافحة الإدمان

وتضمنت زيارة وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التى تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان فى ‏العالم،حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهنى " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " فى إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج

.كما التقى وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين والوفد المرافق له بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعى والدعم النفسى، وسبق استعانت العديد من الدول بتجربة الصندوق،وبدأت فى نقل التجربة إليها،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين فى المجتمع.

كما أطلع وزير التنمية الاجتماعية على الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح،حيث ساهمت الحملات فى زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500 % من خلال الخط الساخن" 16023"،كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولى، وتم تكريمها من جانب الأمم المتحدة فى عدة محافل دولية كما حصدت احد جوائز مسابقة دبى لينكس الدولية للأعمال الإبداعية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق أهم محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان 2024/2028، والتى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية "، وجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية،من منظور عالمى،حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.

جانب من الزيارة

وأشار "عثمان" إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، لافتا إلى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان الذى أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان، وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهنى على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهنى فى كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها ما يقرب من 8420 ألف متعاف خلال 2024 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.



وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين يتطلع على تجربة صندوق مكافحة الإدمان

من جانبه أشاد أسامة بن صالح العلوى وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين بالمركز العلاجى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضا خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة موجها الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعوتها الكريمة لزيارة المركز،كذلك الشكر للقائمين على الصندوق لحفاوة الاستقبال معربا عن تطلعه فى استفادة بلاده من تجربة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي.