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تقارير: رئيس إسرائيل متهم بالتحريض على الإبادة خلال وجوده في دافوس

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تقارير: رئيس إسرائيل متهم بالتحريض على الإبادة خلال وجوده في دافوس

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القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير سويسرية إن جنيف تدرس شكاوى ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بتهمة تحريضه على الإبادة الجماعية خلال وجوده بدافوس

وفي سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين في بلدة مسافر يطا قرب الخليل بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4 شبان عند مدخل رأس الجورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، موضحا أن قوة إسرائيلية خاصة أطلق النار بكثافة في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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