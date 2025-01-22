شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: رئيس إسرائيل متهم بالتحريض على الإبادة خلال وجوده في دافوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير سويسرية إن جنيف تدرس شكاوى ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بتهمة تحريضه على الإبادة الجماعية خلال وجوده بدافوس

وفي سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين في بلدة مسافر يطا قرب الخليل بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4 شبان عند مدخل رأس الجورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، موضحا أن قوة إسرائيلية خاصة أطلق النار بكثافة في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية.