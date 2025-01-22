شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الخميس 23-1-2025.. خرائط الأمطار المتوقعة وفرص سقوطها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 23-1-2025، وذلك تزامنا مع استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق تؤثر على الرؤية الأفقية .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة غدا الخميس 23-1-2025 ، كما يلى :

-- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

-- أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

-- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

ويسود غدا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.



