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الهلال الأحمر الفلسطينى: 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين قرب الخليل بالضفة

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين قرب الخليل بالضفة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين في بلدة مسافر يطا قرب الخليل بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4 شبان عند مدخل رأس الجورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، موضحا أن قوة إسرائيلية خاصة أطلق النار بكثافة في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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