شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين قرب الخليل بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط 3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين في بلدة مسافر يطا قرب الخليل بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4 شبان عند مدخل رأس الجورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، موضحا أن قوة إسرائيلية خاصة أطلق النار بكثافة في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية.