شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" والان مع تفاصيل الخبر

خلال حضوره فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تقديره لمنتدى "دافوس 2025" وما يمثله من محفل دولي هام لصناع القرار للتباحث حول مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً تطلعه لتوثيق التعاون مع المنتدى، ومعرباً عن تطلع مصر لاستضافة أية فعاليات مقبلة للمنتدى في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب البروفيسور كلاوس شواب، عن ترحيبه برئيس مجلس الوزراء وتقديره للمشاركة في المنتدى، مؤكداً تطلعه لتوثيق التعاون بين المنتدى والحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أعرب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، عن ترحيبه من حيث المبدأ بعقد إحدى فعاليات المنتدى في مصر مع إمكانية استمرار التشاور حول هذا الأمر بين الجانبين، موضحاً أنه يتطلع لبحث المقترح مع إمكانية التفكير في شعار للفعالية لكي تكون محل تركيز ونقاش خلال الاجتماعات.

في نهاية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن ترحيبه باستمرار التشاور بين الجانبين حول هذا المقترح.