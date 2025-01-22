شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: مستعدون لاستقبال الحالات الحرجة من غزة مع تقديم دعم طبى شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس كلية طب قصر العيني اجتماعه الشهري يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور. حضر الاجتماع وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشارو العميد، رؤساء الأقسام، ممثلو أعضاء هيئة التدريس، و أمين الكلية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والأكاديمية المتعلقة بالكلية.

استهل الدكتور حسام صلاح الاجتماع بتهنئة الحاضرين بالعام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون عام 2025 مليئًا بالإنجازات لكلية طب قصر العيني ولمصر. كما هنأ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ووجه تهنئة خاصة للأستاذ الدكتور أشرف حاتم لتوليه منصب رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

كذلك، شمل الاجتماع في جلسته تكريم رؤساء الأقسام الذين انتهت مدة عملهم، تقديرًا لما قدموه من جهود خلال فترة رئاستهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والعطاء. وتم الترحيب برؤساء الأقسام الجدد، مع التأكيد على دعمهم لتحقيق النجاح في فترات عملهم المقبلة.

شهد الاجتماع استضافة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس النواب، الذي استعرض قانون المسؤولية الطبية الجديد. وأكد الدكتور حاتم أن القانون يشكل إضافة نوعية للمجتمع الطبي، حيث يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، ويضع أطرًا قانونية واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية. وأشار إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية سبقت مصر في تطبيق هذا القانون، وأوضح أن إقراره سيعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأثنى الدكتور حسام صلاح على دور الدكتور أشرف حاتم في تعزيز المنظومة الطبية .

كما استعرض عميد الكلية خلال الاجتماع مشاركة رئيس جامعة القاهرة و عميد الكلية و نائب المدير التنفيذي لشؤون المالية و الادارية ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة وزير التعليم العالي للاطمئنان على استقبال المرضى عبر معبر رفح. وأكد الدكتور حسام صلاح أنه تم الاستعداد والتجهيز داخل مستشفيات قصر العيني ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الحالات الحرجة، مع تقديم دعم طبي شامل للأشقاء الفلسطينيين. مؤكدًا علي دور كلية الطب في رفع معاناة مرضي ومصابي غزه ٠

وفي خطوة تعزز من ريادة الكلية، تطرق المجلس إلى استعراض إنشاء فرع جديد لجامعة القاهرة بإمارة عجمان. وأكد أن هذا التوسع يمثل نقلة نوعية للتعليم الطبي المصري عالميًا، حيث سيشارك أساتذة الكلية في التدريس بالفرع الجديد.

كما أشار الدكتور حسام صلاح اثناء ترأسه للمجلس إلى سياسة جديدة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تتضمن إنشاء وحدة متخصصة في كلية الطب لتطوير التطبيقات الذكية في التعليم والخدمات الصحية. وتم تكليف الدكتور إيهاب أحمد الرفاعي بالإشراف على هذه الوحدة، مع ضرورة تعيين منسق في كل قسم للتعاون معه. وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذا المشروع يعكس التزام الكلية بمواكبة التطورات العالمية.

وأعلن الدكتور حسام صلاح عن انعقاد مؤتمر الكلية السنوي تحت عنوان "نحو مجتمع طبي مبتكر" خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو 2025. وأكد أن تحقيق نجاح أكبر من مؤتمر العام الماضي يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا للنجاح الباهر الذي شهده المؤتمر السابق. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الأقسام وأعضاء هيئة التدريس لضمان تقديم مؤتمر يليق بسمعة الكلية العريقة.

كما ناقش المجلس الاجتماع الأول للجنة تطوير المناهج، الذي ركز على تعزيز نظام النقاط المعتمدة (5 + 2) لتخريج طبيب ممارس متميز. وأكد الدكتور حسام صلاح على ضرورة أن تعكس المناهج أهداف الكلية وتشارك في تطوير المنظومه الطبيه٠

وأعلن عميد الكلية خلال انعقاد المجلس عن موعد حفلة التخرج للطلاب الوافدين في 6 فبراير 2025، كما اعلن عن موعد حفله الطلاب المصريين في 24 فبراير 2025 ٠

استعرض المجلس الأنشطة العلمية التي نظمتها أقسام الكلية، ومنها:

مؤتمر قسم التخدير وعلاج الألم.

مؤتمر قسم الأمراض الصدرية.

مؤتمر قسم الهستولوجيا.

مؤتمر قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية.

اليوم العلمي لقسم القلب والأوعية الدموية (TAVI Day).

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز مكانة الكلية كمركز للبحث العلمي المتقدم.

في مجال خدمة المجتمع، ناقش المجلس نجاح القوافل الطبية التي نظمتها الكلية إلى عدة مناطق بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري". وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذه الأنشطة تعكس التزام الكلية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

شهد الاجتماع استعراض إنجازات المستشفيات، ومنها:

استضافة مستشفى أبو الريش للخبير زياد حجازي لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

ختام المرحلة الأولى من مشروع "صحة-تك" بحضور محافظ القاهرة.

اختتم الدكتور حسام صلاح الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الكلية المستقبلية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير جميع الأقسام، مع الالتزام بالجودة والابتكار للحفاظ على مكانة قصر العيني كصرح طبي عالمي ٠