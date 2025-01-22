شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر فى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسى للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها فى الأسواق مرة أخرى، بالمُخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين فى ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

يأتى ذلك، بناءً على التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها فى الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.



وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسى للجهاز، بإستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة على حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية فى التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمين فى ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة فى الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالى 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلى 32.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر " مدون عليها أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.

يأتى ذلك،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومعالى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدى لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

وأكد إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز على استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدى لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق على خلاف الحقيقة، أخذًا فى الإعتبار بالحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتى تًسهم بشكل كبير فى التنمية فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك،أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجارى، والذى يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبرى العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين على خلاف الحقيقة، مشيرً إلى أنه على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مشيرا إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.

جانب من الحملة



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