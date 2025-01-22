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الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة.. فيديو

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الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 22 يناير 2025 05:24 م

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما يبرز القدرات القتالية الهائلة لعدد من رجال الشرطة فى إطار احتفال وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام، وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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