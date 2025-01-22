شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما يبرز القدرات القتالية الهائلة لعدد من رجال الشرطة فى إطار احتفال وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام، وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.