شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تعلن عن توفير مركز لتقديم الدعم الفنى خلال موسم الإقرارات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن توفير مركز بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى لتقديم خدمة الدعم الفني المجانى لأعضاء النقابة، بمناسبة بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2024، وذلك بهدف التيسير على الصيادلة ومساعدتهم فى تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، إضافة إلى إيجاد حلول لكافة المشاكل الضريبية التى قد تواجههم.

وأوضحت نقابة الصيادلة، فى بيان، أن مركز الدعم الفنى سيعمل يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصراً بمقر النقابة، وسيبدأ العمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل 26 يناير، وحتى انتهاء مدة تقديم الإقرار الضريبى للأفراد.