شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النقل البرى يعلن عن فرص عمل للسائقين بشركة فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار عن توفير فرص عمل، وفتح باب التعيين للسائقين الذين يحملون رخصة قيادة مهنية درجة ثانية، ثالثة، خاصة، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة علي سيارات العاصمة "سائق تاكسي"، بشركة اكتا للنقل الجماعي، والتابعة لوزارة النقل.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين النقابة والشركة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في التوسع في الاستثمار بمختلف المجالات من أجل توفير فرص العمل للمواطن والحد من نسب البطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وعن الشروط التى يجب توفرها بالوظائف أكدت الشركة ضرورة حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة ثانية ، ثالثة ، خاصة وسارية مدة لا تقل عن عام، أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه، أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منه، مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد، فيش جنائي باسم شركة اكتا للنقل الجماعي، صورة من بطاقة الرقم القومي، برنت تامینات، نموذج 111 کشف طبي، كعب عمل، عدد 6 صور شخصية مقاس ٤×٦، شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب، اجتياز اختبارات القيادة .

أكدت النقابة أن المقبولين سيحصلون على مرتبات مجزية تصل الي 6000 آلاف جنيها ، وحوافز تصل الي 4000 جنيهاً بدون حد اقصي ، و تتحمل الشركة قيمة الضرائب والتامينات ، تأمین اجتماعی، تأمين طبي ، توفير اماكن للمغتربين للاقامة، توفير زي مخصص للقيادة .



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