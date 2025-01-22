شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد عمر القاضى لليوم السابع: الرئيس طبطب على قلبى بتكريم عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

شكرًا من القلب، هذا ما ردّدت به والدة الشهيد البطل عمر القاضى، بعدما كرّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل عيد الشرطة، موضحةً أن تكريمه لها كان بمثابة "طبطبة" على قلبها الحزين.

وأضافت فى حديثها لـ"الخليج 365": "الرئيس السيسى لم يكرمنى فقط، بل طمأننى بكلامه الإنسانى الذى أضاء قلبى وأعاد لى الأمل، شعرت أن حديثه كان موجهًا لكل أم فقدت فلذة كبدها فى سبيل الوطن".

وقالت والدة الشهيد بحنكة العارف ببواطن الأمور: "أنا فخورة بهذا التكريم، فابنى عمر شرفنى حيًّا وميتًا، وأثبت للجميع أن التضحية من أجل الوطن ليست مجرد كلمات، بل هى أفعال تخلّد فى التاريخ".

وأضافت بصوت مخنوق بالدموع: "دموعى لم تتوقف طوال الحفل، لأننى كنت أعيش اللحظة بكل مشاعر الأم التى لا تزال تحمل فى قلبها فخرًا ووجعًا فى أن واحد".

وأكّدت أن "ما قدمناه من أرواح أبناءنا فى سبيل مصر هو أقل مما يمكن أن نقدمه للوطن الذى يواصل حربه ضد الشائعات ويقود معركة الوعى والبناء والإنجازات".

وأردفت: "لا شيء أغلى من الوطن، ولا شيء يوازى فخرنا بحماية أرضه ومقدساته، وهذا التكريم هو عربون تقدير لما قدمه شهداؤنا".