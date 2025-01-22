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المجلس القومى للمرأة يناقش قضايا اجتماعية مهمة.. أبرزها القضية السكانية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الأربعاء، 22 يناير 2025 03:57 م

فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، يقوم المجلس القومى للمرأه بمناقشة العديد من القضايا الهامة من خلال جلسات الدوار فى قرى محافظات الجمهورية.

وتشمل تلك القضايا: القضية السكانية والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والأمومة الآمنة، بالإضافة إلى التربية السليمة للأبناء من منظور طبى ودينى.

يتم عقد جلسات الدوار تحت رعاية البرنامج التوعوى الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة فى اطار المبادرة "بداية" وبالتعاون مع مديرية الأوقاف.

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مناقشات المجلس القومى للمرأة

 

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جانب من الحضور

 

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مناقشة قضايا اجتماعية

 

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الحضور

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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