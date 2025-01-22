شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "مرسال" معبر رفح لدعم الأشقاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت شاحنات مساعدات مؤسسة مرسال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إلى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة وذلك ضمن القافلة التاسعة لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في قطاع غزة.





وصول شاحنات مساعدات مرسال الخير معبر رفح