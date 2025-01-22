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التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "مرسال" معبر رفح لدعم الأشقاء بغزة

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  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "مرسال" معبر رفح لدعم الأشقاء بغزة 1/3
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "مرسال" معبر رفح لدعم الأشقاء بغزة 2/3
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "مرسال" معبر رفح لدعم الأشقاء بغزة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:32 م

وصلت شاحنات مساعدات مؤسسة مرسال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إلى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة وذلك ضمن القافلة التاسعة لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
 

 

وصول شاحنات مساعدات مرسال الخير إلى معبر رفح 1
وصول شاحنات مساعدات مرسال الخير معبر رفح 

 

وصول شاحنات مساعدات مرسال الخير إلى معبر رفح
وصول شاحنات مساعدات مرسال الخير معبر رفح

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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