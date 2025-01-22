شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب الجامعة الألمانية بمسابقة برنامج GENZ.. بتطبيق للتعاون بين الصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم عدد من طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهم عاصم سميح ويوسف حسام الطالبان بالسنة السادسة بكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة تطبيق بأسم (Expirest) وهو يعد بمثابة منصة لتسهيل التواصل بين الصيدليات وتنسيق التعاون فيما بينهم لتوفير المستحضرات الدوائية الهامة و زيادة حركة الأدوية الراكدة، مما مهد لهما التأهل للمشاركة في مسابقة GENZ التي تقام لأول مرة بمصر وهى أحد أكبر المسابقات التي تدعم الأفكار الابتكارية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت ذلك الدكتورة رشا سعد حسن، مدرس ريادة الأعمال والابتكار بكلية الادارة والمنسق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأضافت إلى ان تلك التقنية التي صممها الطالبان ساهمت فى إتاحة وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية بين المناطق المختلفة ، بجانب تحقيق إستفادة مادية للمشاركين في التطبيق بتجنب الخسارة المادية للأدوية الراكدة و التي تمثل عبئاً مالياً يفوق المليار جنيه سنوياً. و قد حظي هذا التطبيق باشتراك ما يقرب من 150 صيدلية حتى الان.

وأوضحت أن فريق الجامعة حصل على فرصة مميزة للمشاركة في البرنامج الريادي العالمي GENZ و تألق الفريق بفكرته المبتكرة المتميزة، حيث شهد هذا البرنامج تأهل 120 فريقًا طلابيًّا من 91 جامعة من مختلف المحافظات ضمن مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، و خاضت الفرق تصفيات إقليمية قوية بمشاركة 220 فريقًا .تأهل منهم 117 فريقًا للمعسكر الختامي بجامعة الجلالة، وتم اختيار 55 فريقًا للظهور في حلقات البرنامج، في حين حصل 53 فريقًا على دعم احتضان لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. لذا فقد راقت فكرة تطبيق طلاب الجامعة للجنة المشكلة للتحكيم في المسابقة و به تمكن الفريق من الفوز بدعم مادي بمقدار مليون و نصف المليون جنيهاً تقديراً من اللجنة وتحفيزاً لهم لتطوير وتوسيع مشروعهم الريادي.

وأضافت الدكتورة رشا أن الجامعة لا تألو جهداً في استمرارية تقديم برامج دراسية متفردة مثل تخصص الابتكار الذي اطلقته الجامعة بكلية تكنولوجيا الادارة ، وخلق بيئة علمية خصبة تيتح أستمرارية التفوق لابنائها الطلاب الملتحقين بكلياتها وتسليحهم بمهارات التواصل و الابتكار و الابداع و التميز ، مدللة على ذلك بأن الطالب عاصم التحق بالجامعة بموجب منحة دراسية كاملة تخصصها الجامعة سنوياً لأوائل الثانوية العامة و تصدر اسمه قائمة أسماء أوائل الجمهورية للعام الدراسي 2018 -2019.