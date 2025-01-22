شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه رسالة طمأنة للمصريين: نسير فى الطريق الصحيح رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برسالة طمأنة للشعب المصرى الأبى، بأن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح، رغم كل التحديات، قائلا: "هو طريق يتطلب منا جميعا العمل والتفانى للنهوض بأمتنا، وجعلها فى المكانة التى تستحقها".

وأضاف الرئيس السيسى: "نسعى بجدية لإجراء المزيد من الخطوات المتتابعة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مسـتوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدًا على استمرار عزيمتنا القوية وإرادتنا الراسخة للتغلب على كافة التحديات، لنصنع مستقبلا مشرقا لمصرنا الحبيبة، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها؛ من خلال الحرص على مقدرات الوطن وتنميتها وحسن استغلالها، والحكمة فى اتخاذ القرارات، التى تتعلق بالمصلحة العليا لمصرنا العزيزة".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة،

ومنح الرئيس السيسى، الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.